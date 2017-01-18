AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Emine Günay'ın Kitabı ABD'de Basıldı

Eskişehir Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın yazmış olduğu "Global Kriz Döneminde Ulusal İnovasyon Verimliliği" isimli ekonomi kitabı, ABD'de Palgrave Macmillan yayınevi tarafından basıldı.



Çalışma ile, 2007-2009 Küresel Finans Krizi ve sonrasında yaşanan Euro Krizi sürecinde 58 ülkenin ulusal inovasyon verimliliğinin nasıl etkilendiğini veri zarflama tekniği kullanarak incelendiği belirtildi. Milletvekili Günay, konu ile alakalı olarak "Bu çalışmada, düşük verimlilik denildiğinde anlatılmak istenilen olgu şudur; ülke ya aynı miktar girdi ile daha fazla çıktı üretebilirdi ya da aynı miktar çıktıyı üretmek için kullandığından daha az girdi kullanabilirdi" dedi



Günay, çalışmada Türkiye ile alakalı varılan sonucu ise, "Türkiye'nin GSYH'ye göre sınıflandırıldığında (GSYH'si 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında olan ülkeler) kendi grubunda Arjantin ile beraber inovasyon verimliliğinde düşük sıralarda yer aldığını görüyoruz. Alternatif yaklaşım olarak ülkeler kişi başına düşen GSYH'lerine göre gruplandırıldığında, Türkiye kendi grubunda (verimlilik odaklı ülkelerden inovasyon odaklı ülkeler arasındaki geçiş grubunda yani kişi başına düşen yıllık gelir 9.000-17.000$) Brezilya ve Romanya ile birlikte son sıralarda yer almakta. Özellikle bu verimliliğin 2000-2007 yılları arasında daha yüksek, kriz ve sonrası 2008-2014 döneminde daha düşük olduğu yani 2008 Küresel Krizinin ülkelerin inovasyon verimliliğini olumsuz etkilediği de görülmektedir" diye belirtti



Prof. Dr. Günay, Türkiye'nin bu verimliliği artırmak için neler yapabileceğine de değinerek şunları kaydetti;



"Öncelikle Türkiye ile aynı gruplarda bulunan, benzer ekonomik ve sosyal dinamikleri barındıran ve daha verimli olduğu görülen ülkelerin uygulamış oldukları stratejiler örnek alınarak, kendi ülkemizin ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda revize edilerek uygulamaya konulabilir. Genel olarak bakıldığında, verimli olan ülkelerin belirlemiş oldukları politikaları uzun bir dönem boyunca uygulamada tuttukları gözlemlenmiştir. Örneğin, Euro krizi sürecinde AR-GE bütçelerinde kesintiye giden İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler olmasına rağmen, Almanya 2005 yılında başlatmış olduğu KOBİ desteklerini 2011 yılında iki katına çıkarmıştır. Önemli olan diğer bir politika ise öncelikli sektörlerin iyi belirlenmesi. Sadece Türkiye'nin ihracatında yüksek payı olan sektörlerden değil, ülke olarak geliştirebileceğimiz ve rekabet avantajını fiyat ve benzeri sürdürülebilir olmayan özellikler bazlı değil "ürün bazında geliştirdiğimiz yeniliklerle" sürdürülebilir şekilde sağlayabileceğimiz sektörlere yönelmemiz gerekmektedir. Bunun için de, Hindistan, Şili ve Meksika'da kurulmuş olan mikro ve küçük ölçekli şirketlerin gelişimini hedefleyen kurumların stratejileri incelenmelidir. Türkiye'de AB'ye uyum sürecinde kurulmuş olan Kalkınma Ajansları yeniden yapılandırılmalı, bölgeyi tanıyan, inovasyon ve proje yönetimi konusunda uzman personelin sahada aktif rol alması gerekmektedir."



Prof. Dr. Günay, kitabın ön sözünde eşi Gökhan Günay'a akademik ve siyasi kariyerindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca babası Yusuf Cemal Özkan ve annesi Nurcan Özkan hakkında "Kişisel ve siyasal hayatımda bana çok çalışmayı, sosyal sorumluluğu ve kişisel fedakarlığı öğreten, rol modelim olan babam Yusuf Cemal Özkan'ın ve kendime büyük hedefler koymam konusunda bana ilham veren, dualarıyla beni destekleyen annem Nurcan Özkan'ın anısına" şeklinde ifade kullandı. - ESKİŞEHİR