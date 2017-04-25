Prof. Dr. Erdoğan Teziç İçin Galatasaray Üniversitesi'nde Tören (1)

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından, YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 81 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Teziç için bir dönem rektörlük yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenleniyor. Prof. Dr. Teziç'in cenazesi öğleyin Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.