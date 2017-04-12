Prof. Dr. Demir: Suyun Bir Damlasının Sırrını Çözebilsek Kainatın Sırrını Çözeriz

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Demir, "Kainatta proton iletkenliği olan yani canlılık iletkenliğini sağlayan tek madde su. Rabbim gerçekten suyu yaratırken çok özel yaratmış. Eğer biz suyun bir damlasının sırrını çözebilsek emin olun kainatın sırrını çözeriz. Biz henüz bilim adamları bu konuda çalışanlar olarak suyun emin olun daha sırrının binde birini çözemedik" dedi.



OMÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yusuf Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen 'Suya Bakış' konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında suyun insan, doğa ve dünyanın dengesi açısından önemini anlatan Prof.Dr Demir, "Son zamanlarda en çok üzerinde durulan notlardan bir tanesi, sadece kainatta proton iletkenliği olan yani canlılık iletkenliğini sağlayan tek madde su. Rabbim gerçekten suyu yaratırken çok özel yaratmış. Ben kendi öğrencilerimle de sohbet ederken diyorum ki; eğer biz suyun bir damlasının sırrını çözebilsek emin olun kainatın sırrını çözeriz. Biz henüz bilim adamları bu konuda çalışanlar olarak suyun emin olun daha sırrının binde birini çözemedik. Su o hidrojen bağının oksijen bağı ile bağlanma açısından tutun da, o bağın akışkanlık özelliği birbiri ile ilişkisine bakıldığında inanılmaz mucizeleri taşıyan bir maddedir. Dünyada en çok var olan su deniz suyudur, deniz suyunun özelliğine bakıyorsunuz kainatta var olan 72 tane elementin hangi denizden alırsanız alın bir parça içinde taşıyan sudur. Bunlarla arasındaki dengeyi denizin içerisindeki canlılığı sağlayandır su. Kainat içerisinde Rabbim o bütün canlılığın dengesini, bütün kainatın dengesini suya saklamış, suyun içerisine yerleştirmiş" diye konuştu.



Suyun özel ve önemli bir madde olduğunu dile getiren Prof.Dr. Demir, "Bir kılcal damar içerisindeki, mikronun üçte biri, 3 milimikron kalınlığındaki bir kılcal damardan geçen ve oradaki bütün alyuvarları akyuvarları taşıyan kanı oluşturan sudur aslında. ve o suyun akabilmek için geçme akışkanlığı ancak şu anda suyun taşıdığı akışkanlıktır. Öyle bir sınır ki çok hafif yukarda olsa kılcal damarlarınızın kalınlığı 10 mikrona çıkmak zorunda kalır. O zaman vücudunuzun her tarafı damar olur. Birbirleriyle çalışamaz. Öyle bir mükemmel denge ve o dengeyi sağlayan yegana madde yine sudur" dedi.



- Samsun