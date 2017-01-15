Prof. Dr. Cüceloğlu'ndan 'Geliştiren Ana-Baba' Söyleşisi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Geliştiren Anne-Baba" konulu söyleşiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Sosyolog-Yazar Polat Doğru katıldı. Prof. Dr. Cüceloğlu, adil ve güçlü bir toplum olabilmemizin yolunun çocuklarımıza davranışlarımızdan geçtiğini belirtti.



Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide salon tamamen doldu. Büyük bir ilgiyle karşılaşan söyleşiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Sosyolog-Yazar Polat Doğru ile birlikte katıldı. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen söyleşide aile ve sınıf ortamının sağlıklı olmasının önemi vurgulanarak bir toplumun geleceğinin bu ortamlarda oluştuğu belirtildi.



Ülkemiz önemli sorunları bulunduğunu; ancak bunların hepsini çözeceğimize yürekten inandığını ifade eden Prof. Dr. Cüceloğlu, "Bizim adil ve güçlü toplum olmamız çocuklarımıza nasıl davrandığımıza bağlı. Adil ve güçlü bir aile, adil ve güçlü bir sınıf ortamı adil ve güçlü toplumu oluşturur" dedi. İki insanın birbirleriyle karşılaşması halinde iletişimin başlaması gerektiğini belirten ve güler yüzle selamlaşmanın önemini dile getiren Cüceloğlu, çocuklara da onların "Küçük İnsan" olduğu bilinciyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.



Söyleşiye katılan Sosyolog Yazar Polat Doğru da Prof. Dr. Cüceloğlu gibi insanların birbirleriyle ilişkisinde yaşanan sorunları bir ayna tutarak izleyicilerin görmesini sağladı.



Söyleşinin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, eğitime verdikleri önemi vurguladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 800 kişilik kütüphanenin üç ayda 12 bin üyeye ve 100 bin ziyaretçiye ulaştığını dile getiren Özgöncü, herkesi kütüphaneden yararlanmaya davet etti. Özgöncü, söyleşiye katılan Cüceloğlu ve Doğru'ya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni çıkardığı "Şehir Kültür Sanat" dergisi ile çiçek verdi. - KAYSERİ