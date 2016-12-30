Prof. Dr. Aydınlı Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine Atandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.



Aydınlı'nın Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atanması dolayısıyla Rektörlük Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi.



Prof. Dr. Aydınlı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un hemen ardından Çankırı'daki görevine atandığını, mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi.



Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Aydınlı, "Bizim buraya gelmemizin sebebi, hepinizin malumu. Ülkemiz zor bir süreçten geçse de 2017 yılının Türkiye için çıkış zemini oluşturacağını düşünüyorum. Kendi ailemden çok sizleri gördüm. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hamd olsun, bu zamana kadar telafisi mümkün olmayan hatalı bir işlem yapmadan bugünlere kadar geldik." dedi.



Görev yaptığı kısa sürede önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Aydınlı, "İki fakülte kurulmasına vesile olduk. Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması, Tıp Fakültesinin önünü açacaktır. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın talebiyle İslami İlimler Fakültesinin resmi olarak gerçekleştirilmesini sağladık." diye konuştu.