Prof. Dr. Alparslan Işıklı'nın İsmi Parkta Yaşatılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kalp krizi geçirerek ölen Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD) Genel Başkanı Prof. Dr. Alparslan Işıklı'nın adını taşıyan parkın açılışı yapıldı.



Seferihisar Belediyesi, 2013 yılında Seferihisar'daki evinde yaz tatilini geçirdiği sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Alpaslan Işıklı'nın adının verildiği park ve büstünün açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, TÜMOD Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Mülkiyeliler Birliği Başkanı Tuncay Yeşilbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Prof.Dr Alpaslan Işıklı'nın eşi Zerrin Işıklı, dostları ve sevenleri katıldı.



Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Prof. Dr. Alparslan Işıklı'nın Seferihisar'ı sevdiğini ifade ederek, "Bu memlekette, bu topraklarda Alpaslan Işıklı gibi hocalar çok yetişmiyor. Aydınların başlarına neler geldiğini çok iyi biliyoruz. Bizim eksiğimiz onları yad etmiyoruz. Onların ışığını korumuyor, sürdürmüyoruz. Ne yazık ki bu hız çağında onları yitiriyoruz. Ben, bu büyük vefakarlığı gösterdiğiniz, Ankara'dan, İzmir'den zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alpaslan Işıklı isminin burada yaşayacak olması, bizim için çok büyük bir gurur. Seferihisar'ı çok sevdiğini biliyorum. Onun ışığıyla aydınlanmaya devam edeceğiz" dedi.



TÜMOD Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur ise yaptığı konuşmada, Alpaslan Işıklı'nın hayata bakış açısı, eserleri, verdiği eğitimler hakkında bilgiler paylaştı. Alpaslan Işıklı'nın eşi Zerrin Işıklı da, kısa bir konuşma yaparak Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve açılışa katılanlara teşekkür etti. - İZMİR