Prof. Dr. Alaeddin Asna Anısına Çalıştay

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyeleri, düzenledikleri Çalıştay'la, hem hocaları Prof. Dr. Alâeddin Asna'nın anısına sahip çıkacak hem de iletişim mesleğinin geleceğini sorgulayacak.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Kampüsü Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Dijital Gerçeklikte Halkla İlişkilerin Evrimi" konulu Çalıştay, önceki yıl kaybettiğimiz halkla ilişkiler sektörünün kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna'nın doğum günü olan 24 Nisan'da başlayacak.

Pazartesi ve Salı günleri öğleden sonraları yapılacak oturumlarla sektörün temsilcilerini bir araya getirecek Çalıştay'da, iletişim mesleğinin bundan sonraki vizyonunun ne olacağı, standartlarını kimin koyacağı, iletişim eğitiminin niteliği ve nereye evrileceği, iletişim örgütlerinin mesleğin itibarı için neleri planladığı, sektörde etik ve ölçümleme konuları ele alınacak.

Başta A&B İletişim olmak üzere, IBM, TÜHİD, İDA, İPRA gibi bir çok kuruluşun temsilcilerinin katılacağı Çalıştay'da Medya Takip Ajansı Interpress adına Medya Analiz Direktörü Ufuk Aydın'da "Halkla İlişkilerde Ölçümleme" konulu oturumda bir konuşma yapacak.

Hocaları Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenledikleri bu Çalıştay'ın gelenekselleştirileceğini dile getiren Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, mesleğin gelişimi için tüm iletişim fakültelerinin sırayla bu göreve talip olmalarını beklediklerini belirtti.

İletişim sektöründe çalışan herkese açık olacak Çalıştay sonrasında, yapılan tüm çalışmalar kitap haline getirilerek yayımlanacak.

