Prof. Dr. Akbostancı: Genç Yaşta Parkinson, Sık Akraba Evliliğine Bağlı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Akbostancı, ilerleyici bir beyin rahatsızlığı olan parkinsonun Türkiye'de genç yaşta sık görüldüğünü, günde 30 dakika hızlı yürüyüşün hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını söyledi. Akbostancı, "Akraba evliliğinden dolayı genç yaşta Parkinson hastalığı sık görülüyor. İlerlemeye engel olacak önlemleri almak açısından erken tanı önemlidir" dedi. Prof. Dr. Ali Savaş ise "Parkinson hastalarına teşhisten 4-5 sene sonra beyin pili tedavisi düşünülebilir" dedi.



Parkinsonun ortalama 60 yaşında başlayan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Akbostancı, Dünya Parkinson Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Parkinsonun erkeklerde biraz daha sık görüldüğünü vurgulayan Akbostancı, şunları kaydetti: "Hastaların yaklaşık yüzde 10'unda belirtiler 40 yaşından önce başlıyor. Bunlar sıklıkla Parkinson hastalığıdır. Genç hastalarda maalesef ülkemizde akraba evliliklerinin sık olmasına bağlı sıktır. İlerlemeye engel olacak önlemleri almak açısından erken tanı önemlidir. Parkinson'u taklit eden hastalıklar arasında bazı ilaçların yan etkileri ve beyin damar tıkanıklıkları yer alır. Hastalık yoktur, hasta vardır prensibinin en geçerli olduğu hastalık Parkinson hastalığıdır. Belirtiler her hastada farklı olabiliyor. Bu nedenle her hastanın tedavi yaklaşımının farklı olması gerekiyor"



AKBOSTANCI: HER TİTREME PARKINSON'A BAĞLI DEĞİL



Prof. Dr. Akbostancı, Türkiye'de 120 bin parkinson hastası olduğunu ve hastalığın profesyonel bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. Akbostancı, şöyle devam etti: "Öncelikle her titremenin Parkinson'a bağlı olmadığını bilmek gerekir. Hastalar, teşhisi ilk duyduklarında muhtaç duruma düşeceklerini düşünüp, ciddi moral bozukluğu yaşıyorlar. Oysa hastalığın her aşamasında etkin tedavi yöntemleri var. Aslında Parkinson Hastalığı Derneğimiz elinden geleni yapmakta, düzenli bilgilendirme ve egzersiz toplantıları ile mümkün olduğunca çok hastaya ulaşmaya çalışmaktadır .Parkinson ile ilgili her türlü tedaviyi yapabilen merkezlerin tüm ülkeye yaygınlaşması gerekir. Bazen bir hasta 10 dakikalık bir beyin pili programlaması için 400-500 kilometre yol yapabiliyor"



SAVAŞ: ÖNCELİKLE İLAÇ TEDAVİLERİ DÜZENLENİR



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Savaş ise parkinson hastalarının öncelikle nöroloji bölümlerine başvurması gerektiğini kaydetti. Savaş, "Burada teşhis konulur ve öncelikle ilaç tedavileri düzenlenir. Bununla birlikte, 4-5 yıl sonra halen hastaların şikayetleri ilaca rağmen günlük yaşamı aksatacak derecede sürüyorsa, bu girişimlerin konusunda uzmanlaşmış Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) hekimlerine başvurabilirler. Yardımcı yöntemlere ek olarak iki temel tedavi yöntemi bulunmaktadır: İlaç tedavisi ve cerrahi tedavi olarak özetlenebilir" dedi.



"TEŞHİSTEN 4-5 YIL SONRA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ"



Cerrahi tedavi yöntemi olarak genellikle halk arasında beyin pili olarak bilinen 'derin beyin stimulasyonu' yöntemi uygulandığını belirten Prof .Dr. Savaş, şunları kaydetti: "Kabaca en iyi sonuçlara bakıldığında, 10 hastanın 8 ila 9'unda uzun süreli belirgin düzelme görülmektedir; bununla birlikte, 10 hastanın 1 ila 2'sinde uzun süreli tatminkar sonuç alınamamaktadır. Bu başarı oranı yüksektir. Ancak, doğal olarak birçok tedavi yönteminde olduğu gibi yüzde100 başarı oranı beklemek gerçekçi olmaz. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi ve beyin pili uygulamaları her beyin cerrahisi bölümünde yapılmaz, çünkü bu konuda özel olarak uzmanlaşmış beyin cerrahının, deneyimli bir nöroloji ekibinin ve uygun teknolojik alt yapının bulunması gerekir. Bu bütün dünyada bu şekildedir"



Prof.Dr. Savaş, parkinson hastalarında genellikle teşhisten 4-5 yıl sonra cerrahi tedavi yöntemleri düşünülebileceğini belirtirken, "Bu karar, hastanın ilaca olan yanıtıyla ilgilidir. Kısaca, ilaca rağmen günlük hayatında sıkıntılar sürüyorsa ve ilaç yan etkileri baş göstermişse, hastaların ameliyata yönlendirilmeleri yararlı olacaktır. Bununla birlikte, beyin pili ameliyatı çok geç dönemde yapılırsa etkinliği az olur; yani son çare olarak görülmemektedir; zamanı gelince, hastalığın orta döneminde, fazla gecikmeden yaptırmakta yarar bulunmaktadır" dedi.



Prof. Savaş, ayrıca beyin pili ameliyatının iki aşamalı yapıldığını ve yaklaşık 4-6 saat sürdüğünü bildirirken, ameliyatın uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini de söyledi. Savaş, Türkiye'de beyin pili uygulamasının gerekenden az sayıda olduğunu; ancak bir grup hastada yıllardan beri başarıyla uygulandığını kaydetti.



- Ankara