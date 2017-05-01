Prof.dr. Akbaba: Havalar Isınırken Hasta Olmayın

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhsin Akbaba, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ruhsal sorunlar, vücutta ağrı ve yorgunluk gibi şikayetlerin artabileceğini söyledi.



Isı değişikliklerinin insanları olumsuz etkileyebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Muhsin Akbaba, "Bu süreçte kas ağrıları, konsantrasyon bozukluğu, aşırı sinirlilik, hafıza zayıflaması ve uyku bozuklukları görülebilir" dedi. Herkesin düzenli beslenmesini öneren Prof. Dr. Akbaba, "Düzenli beslenme çok önemli, çünkü olası rahatsızlıkları önleyebilir. Yaz gelirken hastalanmamak için sebze ve meyve ağırlıklı, vitamin değeri yüksek besinler tüketilmeli. Buna karşın ruhsal sorunlarla birlikte vücutta ağrı ve yorgunluk gibi şikayetler artmışsa uzman hekimlere danışılmalı" diye konuştu.



- Adana