Prodüksiyon Sorumlusu (Ajans Prodüktörü) Kimdir, Ne İş Yapar?

Reklam dünyasında sık sık duyulan sıfatlardan biri de Prodüksiyon sorumlusu. Peki Prodüksiyon sorumlusu kimdir, ne iş yapar? Kuartet Reklam Ajansı'nın kurucusu Korkut Bayraktar'a sorduk. Bayraktar cevapla.tv kameralarına bakın sorumuzu nasıl yanıtladı?