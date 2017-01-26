Process Communication® Model Eğitimi

Process Communication® ile iletişiminizi ve liderliğinizi özümseyinProcess Communication® Model'ine GirişBirden fazla algımız her zaman açık mı? İlişkilerimizin başarılı olması, iletişim kalitemize bağlıdır.

Process Communication® Model Eğitimi

Process Communication® ile iletişiminizi ve liderliğinizi özümseyin

Process Communication® Model'ine Giriş

Birden fazla algımız her zaman açık mı? İlişkilerimizin başarılı olması, iletişim kalitemize bağlıdır.

Bize; iş çevremizle ve kişisel çevremizle daha iyi bir iletişim vaat eden teknikler ve gereçler sayıca oldukça fazladır. Buna rağmen; birbirinden çok farklı karakterlere sahip muhataplarımızla hemen ve sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayamazlar.

Process Communication (Süreç iletişimi) Modeli, derhal etkili bir iletişime ulaşmamızı sağlayan bir yardımcıdır. Herkesin farklı özelliklerini gözetir ve karşımızdakine, çıkar çatışmalarında dahi, içinde bulunulanın en iyisini verir. Process Communication Eğitimi, şirket ortamınızda olsun, sosyal yaşamızda veya özel yaşamınızda olsun, sizi akıcı bir iletişime ulaştırır.

Process Communication, dünya çapında bilimsel olarak tanınmış, faydası onaylanmış olan, şirketlerde iletişim gereci ve yönetim desteği olarak kullanılan bir modeldir.

Bu model Amerikalı psikolog Taibi KAHLER tarafından kurgulanmış ve 70'li yılların sonunda NASA işbirliği ile geliştirilmiştir. İlk amacı, astronotların ekip uyumu içinde çalışmaları, hafif veya ağır stres altında sergiledikleri davranışlarının önceden haber verilmesini sağlamak olmuştur. Taibi Kahler, birçok psikoloğun yer aldığı ekibi ile yaptığı çalışmalarının sonucunda modeli, idarecilik, ekip uyumu, işe alım, koçluk, pazarlık, satış ve hatta aile, eğitim, çift yaşamı gibi bir çok farklı alana uygulamıştır.

Kahler İletişimin kuruluş yeri ABD'nin Arkansas Eyaleti'dir. Türkiye'yi içine alan Kahler İletişim Avrupa-Fransa şirketi, 1988 yılından beri, bugün hala 850'sinin aktif olduğu 1200 eğitmen ve koçu sertifikalandırmıştır. Bu eğitim ağı, bugün itibarı ile 150 000 kişiye Process Communication eğitimi vermiştir. 2015'te, sadece Kişilik Envanteri uygulanan kişi sayısı 18 400'dür. 3000'den fazla kişi bu seminere bizzat katılmıştır.

Objektifler

Kendimizi daha iyi tanımak ve iletişim becerilerimizi geliştirmek:

Kişilik Tipimizi belirlemek ve zaman içindeki aşamalarını öğrenmek

Başarı gereksinimlerimizi kullanabilmek

Stres kaynağımızı oluşturan durumları yönetmek

Muhataplarımızı tanımlamayı öğrenmek:

Muhataplarımızın Kişilik Tiplerini tespit etmek

Motivasyon Kaynaklarımızın farkına varmak ve onları geliştirmek

Hatalı İletişimin, çatışmaların, yanlış anlamaların üstesinden gelmek

Özümsenmiş bir iletişim ve bir liderlik geliştirmek demek, ilişkileri ve hareket stratejilerini devreye sokarak, her birimizin en üst dereceden motivasyonunu sağlamak ve potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak demektir.

Yani özgün ve işbirlikçi ilişkiler sağlamaktır.

Katılım Şartları:

Bu eğitim tipi, ön şart gerektirmez. Eğitim öncesi katılımcılardan, Kişilik Envanterlerini çıkarabilmek için, Process Communication Anketi'ni doldurmaları istenmektedir.

Kimler Faydalanabilir:

Herkes: Farklı kişiliklere sahip muhatapları ile iletişimlerini daha da iyi hale getirmek isteyen her birey yararlanabilir.

PROGRAM

İletişimin temel konseptlerini anlamak

Söyleyeceğimiz şeyin tarzını farklılaştırmak, çeşitlendirmek

6 Kişilik Tipi ve bunlara has iletişim şekilleri

Her katılımcıya, Kişilik Tipinin tanıtılması

Pozitif İletişim Geliştirmek

İletişimin kuralı

Her Kişilik Tipinin farklı algı tarzları

Muhatabının Kişilik Tipinin öne çıkan işaret ve davranışlarını çözümlemek

Doğru İletişim Kanalını seçmek

Muhatapları Motive Etmek

Psikolojik İhtiyaçlar: Muhatapları motive veya demotive eden şeyler

Her bir bireyin ihtiyacını nasıl doyururuz?

Kendimize özgü ve strese bağlı davranışlarımızı anlamak, onları idare etmek

Negatif stres ve belirtileri

Her Kişilik Tipine bağlı Stres Senaryoları

Stresin 3 farklı derecesi: "Driver"lar, hata sarmalları ve umutsuzluk

Stresin, idareciliğimizi, iletişimimizi ve etkinliğimizi etkileyen sonuçları

Hatalı İletişim, Anlaşılmazlık, Etkinlik Kaybı, Çatışma Halleri"nin yönetimi

Stresin, iletişimi nasıl etkilediği, muhatabımızın, o anda sahip olduğu stresin sonuçlarını, davranışlarını gözlemleyerek fark edebilmek ve iletişim sürecini ele alarak, tekrar pozitif iletişime çabuk bir şekilde dönebilmek

Sonuç

İlişki yapılandırma stratejileri, birbirini daha iyi anlayabilmek, iş birliği amaçlı motivasyon geliştirmesi, negatif stres belirtilerinin farkına varabilmek, doğru iletişime en çabuk şekilde dönebilmek

Pedagoji

Kullanılan pedagoji, dönüşümlü olarak, konseptlerin tanıtılmasına, alıştırma ve rol oyunlarına, katılımcılar yeni ve zenginleştirici fikirlerine ve video kayıtlarından yapılacak gözlemlere dayanmaktadır

Seminere katılmadan önce, katılımcıların dolduracağı anket, bilgisayar sistemince algoritmik şekilde değerlendirilmekte ve yine bilgisayar sistemince, kimsenin göremeyeceği şekilde saklanmaktadır.

Bu destek, herkesin kendi kişiliğini kavramasına ve konseptler arasında tercih sıralaması yapmasına olanak sağlamaktadır.

Eğitmen: Erkin Çetinbaş

Kuruluş döneminde Kahler İletişim Türkiye Sorumlusu olan Erkin Çetinbaş, İletişim-Davranış Bilimleri üzerine üniversite eğitimini Sophia Antipolis Üniversitesi Fransa'da tamamlamış ve yine Process Communication Eğitmen Sertifikasyonunu Arkansas merkezimizden elde etmiştir. Transaksiyonel Analiz-Davranış Bilimleri ve Bilimsel İletişim Modelleri alanlarında çalışma ve araştırmalarının sonucunda, Kahler İletişim Avrupa'ya bağlı olarak, eğitimlerini Türkiye'de devam ettirmektedir.

ORGANİZASYON

Zaman / Takvim - 2017

Seviye 1 – (3 tam gün boyunca - toplam 24 saat)

27 Ocak tam gün

28 Ocak tam gün

29 Ocak tam gün

*Katılımcı sayısı en az 6 en fazla 15 kişi ile sınırlıdır.

Tarife: Katılımcı başına her şey dahil 3499TL + KDV (3 günlük eğitim semineri ile yer ve yiyecek-içecek hizmetleri)

Pedagojik Paket: Kişilik Envanteri, Sonuç Analizi ve başucu kitabı, Klasör, Sertifika, cep rehberi 349TL+KDV

0212 246 48 04 - 0532 384 88 62

info@babisaadet.com.tr

www.babisaadet.com.tr

Kaynak: Etkinlik.io

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