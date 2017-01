Process Communication® Model Eğitimi

Process Communication® ile iletişiminizi ve liderliğinizi özümseyin



Process Communication® Model'ine Giriş



Birden fazla algımız her zaman açık mı? İlişkilerimizin başarılı olması, iletişim kalitemize bağlıdır.



Bize; iş çevremizle ve kişisel çevremizle daha iyi bir iletişim vaat eden teknikler ve gereçler sayıca oldukça fazladır. Buna rağmen; birbirinden çok farklı karakterlere sahip muhataplarımızla hemen ve sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayamazlar.



Process Communication (Süreç iletişimi) Modeli, derhal etkili bir iletişime ulaşmamızı sağlayan bir yardımcıdır. Herkesin farklı özelliklerini gözetir ve karşımızdakine, çıkar çatışmalarında dahi, içinde bulunulanın en iyisini verir. Process Communication Eğitimi, şirket ortamınızda olsun, sosyal yaşamızda veya özel yaşamınızda olsun, sizi akıcı bir iletişime ulaştırır.



Process Communication, dünya çapında bilimsel olarak tanınmış, faydası onaylanmış olan, şirketlerde iletişim gereci ve yönetim desteği olarak kullanılan bir modeldir.



Bu model Amerikalı psikolog Taibi KAHLER tarafından kurgulanmış ve 70'li yılların sonunda NASA işbirliği ile geliştirilmiştir. İlk amacı, astronotların ekip uyumu içinde çalışmaları, hafif veya ağır stres altında sergiledikleri davranışlarının önceden haber verilmesini sağlamak olmuştur. Taibi Kahler, birçok psikoloğun yer aldığı ekibi ile yaptığı çalışmalarının sonucunda modeli, idarecilik, ekip uyumu, işe alım, koçluk, pazarlık, satış ve hatta aile, eğitim, çift yaşamı gibi bir çok farklı alana uygulamıştır.



Kahler İletişimin kuruluş yeri ABD'nin Arkansas Eyaleti'dir. Türkiye'yi içine alan Kahler İletişim Avrupa-Fransa şirketi, 1988 yılından beri, bugün hala 850'sinin aktif olduğu 1200 eğitmen ve koçu sertifikalandırmıştır. Bu eğitim ağı, bugün itibarı ile 150 000 kişiye Process Communication eğitimi vermiştir. 2015'te, sadece Kişilik Envanteri uygulanan kişi sayısı 18 400'dür. 3000'den fazla kişi bu seminere bizzat katılmıştır.



Objektifler



Kendimizi daha iyi tanımak ve iletişim becerilerimizi geliştirmek:



Kişilik Tipimizi belirlemek ve zaman içindeki aşamalarını öğrenmek



Başarı gereksinimlerimizi kullanabilmek



Stres kaynağımızı oluşturan durumları yönetmek



Muhataplarımızı tanımlamayı öğrenmek:



Muhataplarımızın Kişilik Tiplerini tespit etmek



Motivasyon Kaynaklarımızın farkına varmak ve onları geliştirmek



Hatalı İletişimin, çatışmaların, yanlış anlamaların üstesinden gelmek



Özümsenmiş bir iletişim ve bir liderlik geliştirmek demek, ilişkileri ve hareket stratejilerini devreye sokarak, her birimizin en üst dereceden motivasyonunu sağlamak ve potansiyelimizi sonuna kadar kullanmak demektir.



Yani özgün ve işbirlikçi ilişkiler sağlamaktır.



Katılım Şartları:



Bu eğitim tipi, ön şart gerektirmez. Eğitim öncesi katılımcılardan, Kişilik Envanterlerini çıkarabilmek için, Process Communication Anketi'ni doldurmaları istenmektedir.



Kimler Faydalanabilir:



Herkes: Farklı kişiliklere sahip muhatapları ile iletişimlerini daha da iyi hale getirmek isteyen her birey yararlanabilir.



PROGRAM



İletişimin temel konseptlerini anlamak



Söyleyeceğimiz şeyin tarzını farklılaştırmak, çeşitlendirmek



6 Kişilik Tipi ve bunlara has iletişim şekilleri



Her katılımcıya, Kişilik Tipinin tanıtılması



Pozitif İletişim Geliştirmek



İletişimin kuralı



Her Kişilik Tipinin farklı algı tarzları



Muhatabının Kişilik Tipinin öne çıkan işaret ve davranışlarını çözümlemek



Doğru İletişim Kanalını seçmek



Muhatapları Motive Etmek



Psikolojik İhtiyaçlar: Muhatapları motive veya demotive eden şeyler



Her bir bireyin ihtiyacını nasıl doyururuz?



Kendimize özgü ve strese bağlı davranışlarımızı anlamak, onları idare etmek



Negatif stres ve belirtileri



Her Kişilik Tipine bağlı Stres Senaryoları



Stresin 3 farklı derecesi: "Driver"lar, hata sarmalları ve umutsuzluk



Stresin, idareciliğimizi, iletişimimizi ve etkinliğimizi etkileyen sonuçları



Hatalı İletişim, Anlaşılmazlık, Etkinlik Kaybı, Çatışma Halleri"nin yönetimi



Stresin, iletişimi nasıl etkilediği, muhatabımızın, o anda sahip olduğu stresin sonuçlarını, davranışlarını gözlemleyerek fark edebilmek ve iletişim sürecini ele alarak, tekrar pozitif iletişime çabuk bir şekilde dönebilmek



Sonuç



İlişki yapılandırma stratejileri, birbirini daha iyi anlayabilmek, iş birliği amaçlı motivasyon geliştirmesi, negatif stres belirtilerinin farkına varabilmek, doğru iletişime en çabuk şekilde dönebilmek



Pedagoji



Kullanılan pedagoji, dönüşümlü olarak, konseptlerin tanıtılmasına, alıştırma ve rol oyunlarına, katılımcılar yeni ve zenginleştirici fikirlerine ve video kayıtlarından yapılacak gözlemlere dayanmaktadır



Seminere katılmadan önce, katılımcıların dolduracağı anket, bilgisayar sistemince algoritmik şekilde değerlendirilmekte ve yine bilgisayar sistemince, kimsenin göremeyeceği şekilde saklanmaktadır.



Bu destek, herkesin kendi kişiliğini kavramasına ve konseptler arasında tercih sıralaması yapmasına olanak sağlamaktadır.



Eğitmen: Erkin Çetinbaş



Kuruluş döneminde Kahler İletişim Türkiye Sorumlusu olan Erkin Çetinbaş, İletişim-Davranış Bilimleri üzerine üniversite eğitimini Sophia Antipolis Üniversitesi Fransa'da tamamlamış ve yine Process Communication Eğitmen Sertifikasyonunu Arkansas merkezimizden elde etmiştir. Transaksiyonel Analiz-Davranış Bilimleri ve Bilimsel İletişim Modelleri alanlarında çalışma ve araştırmalarının sonucunda, Kahler İletişim Avrupa'ya bağlı olarak, eğitimlerini Türkiye'de devam ettirmektedir.



ORGANİZASYON



Zaman / Takvim - 2017



Seviye 1 – (3 tam gün boyunca - toplam 24 saat)



27 Ocak tam gün



28 Ocak tam gün



29 Ocak tam gün



*Katılımcı sayısı en az 6 en fazla 15 kişi ile sınırlıdır.



Tarife: Katılımcı başına her şey dahil 3499TL + KDV (3 günlük eğitim semineri ile yer ve yiyecek-içecek hizmetleri)



Pedagojik Paket: Kişilik Envanteri, Sonuç Analizi ve başucu kitabı, Klasör, Sertifika, cep rehberi 349TL+KDV



