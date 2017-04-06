Prize takılı unutulan bilgisayar eşyaları kül etti EDİRNE - Edirne'de prize takılı unutulan dizüstü bilgisayar adaptöründen çıktığı belirlenen yangında evdeki tüm eşyalar kül oldu.

Olay, Babademirtaş Mahallesi Yusuf Hoca Mektep Sokak'ta önceki akşam meydana geldi. Gece prize takılı unutulan dizüstü bilgisayardan kaynaklandığı belirlenen yangında, evdeki tüm ev eşyaları kullanılmaz hale geldi. Evde yaşayanlar da yangında canlarını zor kurtardıklarını belirttiler.

"Cansız attık kendimizi dışarı"

Yangın gecesi canını zor kurtardığını belirten ev sahibi Sadiye Beşirik, "Yangın raporunda dizüstü bilgisayarın fişinden olduğunu söylediler. Kablodan kaynaklı olduğunu söylediler. Kızım 'Anne yangın var diye bizi uyandırdı.' Cansız attık kendimizi dışarı. Kızım hırsız sanmış evde. Eşim fenalaştı dumandan. Zor çıkardım eşimi dışarı. Tavsiyem fişleri prizde takılı unutmasınlar" dedi

"Elektrikli aparatları prizde bırakmayalım"

Kardeşinin evinin tamamen yandığını belirten Şeref Beşirik, "Arabalara mecburen sigorta yaptırılıyor. Fakat konutlara yaptırılmıyor. Konut sigortası yıllık 100 lira. Bir maç bileti hemen hemen 100 lira. Maça gitmek yerine konut sigortası yaptırsınlar. Bu evin sahibi elektrikçi ve elektronikçidir aynı zamanda. Bu konuda bilinçli olduğu halede başına böyle bir şey geldi. Elektrikli aparatları prizde bırakmayalım" şeklinde konuştu.