Salihli ilçesinde Çınarlı Caddesi'nin 'Prestij Caddesi' haline dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında, caddedeki çok sayıda ağacın kesilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.



Prestij caddesine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarlı Caddesi'nde bulunan çok sayıda ağaç kesildi. Bazı esnaf, kesim esnasında ekiplere sözlü olarak tepki gösterdi.



Caddenin güzelleştirilmesi için çok sayıda ağacın kesilmesine anlam veremediğini belirten vatandaşlardan Adnan Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren caddedeki onlarca ağacı kesmeye başladı. Salihli Belediyesini aradığımda caddenin prestij caddesine dönüştürüleceği ve bu nedenle ağaçların kesildiğini söylediler. 20-25 yıllık ağaçların bir düzenleme uğruna kesilmesi çok üzücü." diye konuştu.



Tepkiler üzerine konu hakkında yazılı açıklama yapan Salihli Belediyesi, 'Prestij Caddesi' çalışmaları kapsamında caddeye kent estetiğine uygun yeni ağaçların dikileceğini bildirdi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Prestij caddesi projesi kapsamında, ilk olarak elektrik telleri yer altına alınmıştı. Çalışma kapsamında Salihli'nin önemli sorunlarından olan yağmur suları ile kanalizasyon sularının ayrılması için caddeye boydan boya menfezler döşenerek, caddenin tüm kaplaması yenilenirken, proje sahası içerisinde kalan ağaçlar, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kaldırılarak yerine proje bütünlüğü içinde planlanan ve şehir estetiği açısından daha güzel olan ağaçlar dikilecek."