Prestij Caddede Çalışmalar Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'ya değer katacak projeleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımına başlanan ve kısa sürede önemli aşama kaydeden Atatürk Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Yapılan yol düzenlemesi ve tretuvar düzenlemesi hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Soma'ya değer katacak projelerde çalışmalarımız sürüyor. Soma'nın prestij caddesi olacak Atatürk Caddesi'nde ekiplerimiz, ara vermeden çalışarak, vatandaşlarımızın kullanımına bir an önce açılması için çaba gösteriyor. Yolun tamamlanmasının ardından Soma'nın çehresinin değişeceğine inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.