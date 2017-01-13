İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'in eski eşi Lord Anthony Armstrong-Jones Snowdon, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Snowdon ailesinden yapılan açıklamada, ünlü fotoğrafçının "evinde, huzur içinde hayata gözlerini yumduğu" kaydedilirken, ölüm sebebi bildirilmedi.
Snowden, 1960 yılında Prenses Margaret ile dünya evine girmişti. Çift, 18 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı.
Prenses Margaret da 2002 yılında 71 yaşında hayatını kaybetmişti.
Prenses Margaret'in Eski Eşi Hayatını Kaybetti
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'in eski eşi Lord Anthony Armstrong-Jones Snowdon, 86 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'in eski eşi Lord Anthony Armstrong-Jones Snowdon, 86 yaşında hayatını kaybetti.
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