Prenses Leia Henüz Ölmedi!

Hayatını kaybeden bir ünlünün ölümünün, devam etmeke olan işini nasıl etkileyeceğini sormak gerçekten acı verici. Şimdi aynı durum, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Cerrie Fisher için geçerli.



Bir çok kaynağın doğrulamasına göre Fisher, Aralık 2017'de sinemalara gelecek olan Star Wars: Episode VIII için çekimlerini çoktan tamamlamıştı. Fisher'ın, bu filmden sonra çekilmesi planlanan Episode IX'da da oynaması bekleniyordu. Kaçınılmaz olarak serinin dokuzuncu ve son filmi Fisher'ın ölümünden etkilenecek.



Fisher, onu küresel bir süper yıldız yapan rolü geçen yıl Star Wars: Force Awakens için tekrarlamıştı. Film, Return of the Jedi'dan sonra Leia'nın İmparatorluğa karşı savaşmaya devam ettiğini ortaya çıkarmıştı; ancak İmparatorluğun rolünü, First Order olarak adlandırılan daha küçük, daha da sadık bir grup almıştı.



Son filmde bir general olarak karşımıza çıkan Leia, Senato'nun tavsiyesine rağmen First Order'a karşı bir direniş başlattı. Film sona erdiğinde oğlunun babası Han Solo'yu kaybetti ancak yeni genç kahramanımız Rey, Leia'nın ikiz kardeşi Luke Skywalker'ı bulmak için yola çıktığı sırada gelecek için umutları tazeledi.



Rian Johnson'un yönetmenliğini yaptığı Star Wars Episode VIII'de Leia'nın macerasının nasıl devam ettiğini göreceğiz. Leia'nın filmde önemli bir rol oynayacağından şüphe yok, Episode VIII, Fisher için bir anıt olarak tarihe kazınacak.