Prenses Kurabiye - Tiyatro Mie

Tiyatro Mie'nin yeni oyunu "Prenses Kurabiye", çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Küçük kız evlerinin bahçesinde oyun oynayıp hiç doymayan tırtıl'a yemek verir, çok uzakta yaşayan anneannesinden, torunu için yaptığı prenses kurabiyeler gelir. Bu kurabiyeler dünyanın en güzel en lezzetli kurabiyeleridir. Tırtıl bu lezzetli kurabiyeleri alabilmek için çok uğraşır, bir tane alabilmeyi başarır. Küçük kız ve tırtıl kurabiyeleri masanın üzerinde unutup çıkarlar. Yaramaz fare içeri girip prenses kurabiyelerin kutusunu alır ve gider, küçük kız ile tırtıl her yerde kutuyu ararken, fare bütün kurabiyeleri yer. Küçük kız kurabiyelerin fare tarafından yendiğini anlayınca çok üzülür. Küçük kızı çok üzdüğünü anlayan fare, bulduğu bir şeyi sahibine vermesi gerektiğini öğrenir, bu davranışından pişman olur, yaptığı yanlışlığı düzeltmek için özür diler ve tırtıl'dan yardım ister. İki kafadar kurabiye yapmaya karar verirler! Ancak küçük bir sorun vardır: İkisi de kurabiye yapmayı bilmez! Malzemeleri bulup, kurabiye yapmayı keşfetmeye çalışırlar. Nasıl yapılacağını seyircinin interaktif katılımı ile çözmeyi denerler.



Bakalım tırtıl ve fare o nefis prenses kurabiyelerden yapmayı başarabilecek mi? Yine çok eğlenceli interaktif bir oyun sizleri bekliyor!



Oyunumuz kimsenin izinsiz bir şeyini almamayı, bulduğu şeyleri öğretmenine veya güvenlik görevlisine teslim etmeyi anlatmaktadır.



Oyunlaştıran –Yöneten: Salim Dörtcan



Müzik: Erdem Tarabuş



Dekor: Mie Tasarım Grup