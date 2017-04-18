Prens William ve Lady Gaga "Akıl Sağlığı"Nı Konuştu

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, akıl sağlığı konusunda konuşmanın fiziksel sağlık hakkında konuşmakla aynı şey olduğunu söyledi.



Prens William, insanları akıl sağlığı hakkında daha açık olmaya teşvik etmek amacıyla Londra'daki evinden FaceTime üzerinden Los Angeles'taki şarkıcı Lady Gaga'nın evine bağlanarak gerçekleştirdiği sohbetin görüntülerini internet üzerinden paylaştı.



Yayınlanan görüntülere göre Prens William, "Herkes için akıl sağlığı konusunda düşündüklerini açıkça söylemenin ve bunun da gayet normal olduğunu hissetmenin tam zamanı. Bu konuda konuşmak, fiziksel sağlık hakkında konuşmakla aynı şey." dedi.



Lady Gaga da akıl sağlığı hakkında açık açık konuşmanın insanlara "artık gizlimiz saklımız yok" hissi verdiğini ifade etti.



Birleşik Krallık'ta tahtın beşinci sıradaki varisi Prens Harry de 12 yaşındayken kaybettiği annesinin ölümünün ardından geçirdiği 20 yıllık zorlu süreçle ilgili dün İngiliz Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, annesi Prenses Diana'nın ölümüyle 20 yıl sonra yüzleşebildiğini belirtmişti. Annesinin 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasının ardından "tüm duygularını kapattığını" söyleyen Prens Harry, röportajı kabul etmesinin nedenini, "insanları akıl sağlığıyla ilgili utancı kırmaya teşvik etmek" olarak açıklamıştı.



Harry, ağabeyi Prens William ve William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate ile "akıl sağlığı ve akıl sağlığı sorunlarının farkındalığı" konusunda çalışmalar yürütüyor.