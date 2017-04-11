Prens ile Deniz Kızı
PRENS İLE DENİZ KIZI etkinliği 2017-04-12 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
PRENS İLE DENİZ KIZI etkinliği 2017-04-12 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Başakşehir
Mekan : İBB Başakşehir Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Başakşehir II.Etap Mimar Sinan Cad. Ilgaz Sok. Başakşehir
Başlangıç Saati : 12.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 16: 00: 00
Kategori : PRENS İLE DENİZ KIZI
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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