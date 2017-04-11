Prens ile Deniz Kızı

PRENS İLE DENİZ KIZI etkinliği 2017-04-12 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Prens ile Deniz Kızı

PRENS İLE DENİZ KIZI etkinliği 2017-04-12 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Başakşehir

Mekan : İBB Başakşehir Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Başakşehir II.Etap Mimar Sinan Cad. Ilgaz Sok. Başakşehir

Başlangıç Saati : 12.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 16: 00: 00

Kategori : PRENS İLE DENİZ KIZI

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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