Prens Harry Psikolojik Danışmanlık Alarak, Annesinin Ölümüyle 20 Yıl Sonra Yüzleşti

- İngiltere Prensi Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümüyle 20 yıl sonra psikolojik danışmanlık alarak yüzleştiğini açıkladı.



Prens Harry, Daily Telegraph gazetesine verdiği özel röportajda psikolojik danışmanlık aldığını söyleyerek annesi Prenses Diana'nın ölümünü 20 yıl boyunca düşünmemeye çalıştığını, 20'li yaşlarının sonlarına doğru 2 yıllık bir "tamamen kaos" olarak tanımladığı dönemden sonra acısıyla yüzleşebildiğini ifade etti.



"ŞU AN İYIYIM. BOKS SPORU BENİ KURTARDI"



32 yaşındaki Prens Harry, gazeteye şuanda iyi olduğu açıklaması yaparken "öfkeyi atmanın iyi bir yöntemi"diye tanımladığı boks sporu sayesinde kendisini içinde bulunduğu durumdan kurtardığını açıkladı.Prens Harry'nin geçmişiyle ilgili konuşmayı, akıl sağlığı meselelerindeki damgalanmayı kırmak istemesi nedeniyle yaptığını açıkladı.



Prens Harry, Daily Telegraph gazetesinden Bryony Gordon'a verdiği özel röportajda: "Annemi 12 yaşında kaybetmem ve duygularımı geçen 20 yıl boyunca dış dünyaya kapatmam, hem kişisel yaşamımı hem de iş yaşamımı ciddi bir şekilde etkiledi. Her tür yalan, yanlış yorumlar, yas ve dört bir yandan üzerinize gelen herşey yüzünden tamamen kendimi kaybetmeye pek çok kez çok yakındım" şeklinde konuştu.



Prens Harry annesinin ölümüyle kafasını kuma gömerek ve annesinin ölümünü düşünmeyerek başetmeye çalıştığını vurgularken 20'li yaşlarda 'hayat çok güzel' şeklinde düşünerek bu durumla yüzleşmekten kaçtığını ifade etti.



İŞİMİ VE ÖZEL HAYATIMI DAHA ÇOK CİDDİYE ALIYORUM



Prens Harry, birkaç sohbetten sonra birden hiçbir zaman yüzleşmediği bütün acıların yüzeye çıkmaya başladığını vurgulayarak,"Bu aşamada baş etmem gereken çok şey olduğunun farkına vardım. Ağabeyim William 'Gerçekten bununla yüzleşmek zorundasın. Hiçbir şey seni etkilememiş gibi davranamak normal değil' sözlerinden sonra harekete geçmeye karar verdim" şeklinde konuştu.



Harry son iki buçuk yılda geçirdiği bu süreçten sonra, işini ve özel hayatını daha fazla ciddiye alabildiğini enerjisini başkaları için fark yaratacağını düşündüğü şeylere akıtabildiğini söyledi.



Prenses Diana 1997 yılında Paris'teki yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.



Prens Harry, kardeşi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile beraber uluslararası başarılı bir akıl sağlığı kampanyasını yürütüyor. - Londra