Prens Harry Annesinin Ölümü ile 20 Yıl Sonra Yüzleşebilmiş

Annesinin ölümünden sonra zor günler geçiren Prens Harry, geçirdiği zor zamanları Daily Telegraph'a anlattı.



Röportajda psikolojik danışmanlık aldığını söyleyen Prens Harry "Şu an iyiyim" dedi.



32 yaşındaki Prens, kendi deyimiyle "öfkeyi atmanın iyi bir yöntemi olan" boks sporunun "kendisini kurtardığını" da ifade etti.



Daily Telegraph, Prens Harry'nin geçmişiyle ilgili konuşmayı kabul etmesinin nedenini, akıl sağlığı meseleleri eksenindeki damgalanmayı kırmak istemesi olarak açıkladı.



Prens Harry, kardeşi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile birlikte başarılı bir akıl sağlığı kampanyasını yürütüyor.



Prens Harry, röportajı yapan Bryony Gordon'a şunları anlattı:









Rahatça diyebilirim ki, annemi 12 yaşında kaybetmem ve bütün duygularımı geçen 20 yıl boyunca kapatmam, sadece kişisel yaşamımı değil aynı zamanda iş yaşamımı ciddi bir şekilde etkiledi. Her tür yas, yalan, yanlış kanı ve her şey dört bir yandan üzerinize gelirken, tamamen kendimi kaybetmeye muhtemelen pek çok kez çok yakın oldum.











Prenses Diana 1997 yılında Paris'teki bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.