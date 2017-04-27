Premier Lig'de Manchester City ile Manchester United 0-0 Berabere Kaldı

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, Etihad Stadyumu'nda ağırladığı ezeli rakibi Manchester United ile golsüz berabere kaldı.

Premier Lig'de Manchester City ile Manchester United 0-0 Berabere Kaldı

Premier Lig'de 34. haftanın en önemli maçında Manchester City sahasında Manchester United'ı ağırladı.

GABİGOL'ÜN GOLÜ SAYILMADI

Müthiş bir mücadele sahne olan maçın 84. dakikasında Fellaini, Agüero'ya kafa atarak United'ı 10 kişi bıraktı. City'nin 90+1'de Gabriel Jesus ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilince mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City 65, Manchester United ise 64 puanda kaldı.

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