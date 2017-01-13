Premier Lig'de İbrahimovic, Aralık Ayının En İyi Futbolcusu Seçildi

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen futbolculardan Zlatan Ibrahimovic Aralık ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'de İbrahimovic, Aralık Ayının En İyi Futbolcusu Seçildi

Premier Lig'de ayın futbolcusu ve golü ödülleri Manchester Unitedlı futbolculara gitti. Aralık ayında Manchester ekibiyle ligde 6 maça çıkan 35 yaşındaki Ibrahimovic, hiç kaybetmedikleri bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performansıyla takımının skor yüküne katkıda bulundu.

AKREP VURUŞUNA ÖDÜL GELDİ

Manchester United'da sezon başından bu yana performansı tartışılan Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan'ı "akrep vuruşuyla" attığı gol, Aralık ayının en iyisi seçildi. 27 yaşındaki futbolcu, Sunderland ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçın 86. dakikasında takımının son golünü şık bir vuruşla kaydetmişti.

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