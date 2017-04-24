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Prefabrik Yapı, Sustainable Brands 2017'ye Katıldı
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Prefabrik Yapı, Sustainable Brands 2017'ye Katıldı

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ, sürdürülebilir marka liderlerinin bir araya geldiği Sustainable Brands 2017 konferansına bu yıl Bronz Sponsor olarak katılım sağladı.

Prefabrik Yapı, Sustainable Brands 2017'ye Katıldı

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ, sürdürülebilir marka liderlerinin bir araya geldiği Sustainable Brands 2017 konferansına bu yıl Bronz Sponsor olarak katılım sağladı.

Şirket açıklamasına göre, dünyanın en önemli konferansları arasında gösterilen Sustainable Brands buluşmalarının İstanbul ayağı, "Activating Purpose" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, toplumsal etkiyi yönetmek ve desteklemek, inovasyonda kurum kültürü ve sürdürülebilir iş modelleri gibi birçok konuya yer verildi.

Prefabrik Yapı AŞ Genel Müdürü Mustafa Tolunay, "Amaç Odaklı İnovasyon ile Sınırları Zorlamak" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Tolunay, Steelin Hafif Çelik Yapı Sistemleri markaları sayesinde artık 3-4 katlı binalar ile sınırlı olmadıklarını ve 8 kata kadar çıkabilen hafif çelik yapılar inşa ederek inovasyona dayalı bir konfor oluşturduklarını dile getirdi.

Prefabrik yapıların sürdürülebilir olduğuna ilişkin dünyadan örnekler veren Tolunay, bu yapıların Almanya, Fransa ve ABD gibi teknolojik ve ekonomik alanda lider ülkelerde yoğun olarak kullanıldığını belirtti. Tolunay, doğru malzeme ve doğru teknikle sürdürülebilir ürünlerin her zaman üretilebileceğine ve bu sayede sürdürülebilir şehirler inşa edilebileceğine işaret etti.

Toplumsal etkiyi yönetirken kurum içi stratejilere de değinen Tolunay, "İnovasyonla etki yaratmazsanız rekabet gücünüz günden güne düşer. İnovasyon hem kurumunuzu hem paydaşlarınızı hem de sektörü daima dinamik tutar. Bu bilinçle yapı sektöründe de inovasyon sürdürülebilir bir marka olmak için olmazsa olmazdır" açıklamasında bulundu.

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