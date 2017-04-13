Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde tek katlı bir prefabrik ev alevlere teslim oldu.



Bölgede bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında prefabrik ev tamamen yandı. Yangında ev içerisindeki mobilyalar ile 100 adet kalas ve çok sayıda tahta kül oldu.



Ev sahibi Ömer Emirza, "Ben olay anında Salıpazarı ilçesindeydim. Evin yandığını orada bulunan bir arkadaşım bana bildirdi. Geldiğimde her şey yanmıştı. Benim evim prefabrik köy evi statüsündeydi. 2003 yılından sonra ev için DSİ ve muhtarlık onaylı sondaj yaptırdım. Tarımsal sulama amaçlı elektrik çektim. Benim evimin yıkım kararı da yoktu ama bir şekilde yakıldı. Ben zaten prefabrik evimi alıp Çarşamba'ya götürecektim ama şimdi kül oldu" dedi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN