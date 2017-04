Praxıs On Tour! / *praxıs Gezide!

Mimarlık Bölümünün organize ettiği "Praxis Lectures" serisi komşu kültür kurum gezileri ile devam ediyor. İlki aşağıda, bir sonraki için takipte kalın!



Organized by the Department of Architecture, 'Praxis Lectures' will continue with trips to neighboring cultural institutions. First one is below, next one to follow!



Thursday: 13. 04. 2017 | Studio-X, Galata Greek School (Galata Rum İlkokulu)



14.00 - Meeting at Campus // Kampüste buluşma



15.00 - Visiting Galata Greek School and exhibitions: "Days" & "Go Back to the Very Beginning"// Galata Rum İlkokulu ziyaret ve sergi: "Günler" ve "En Başa Dön"



17.00 - Visiting Studyo X and exhibition: Praygrounds // Stüdyo X'e ziyaret ve sergi: Praygrounds



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Kadir Has University



Mekan Adresi : Kadir Has Üniversitesi Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 18: 00: 00



Kategori : *PRAXIS ON TOUR! / *PRAXIS GEZİDE!



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır