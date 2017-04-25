Ppg, Akzo Nobel İçin Teklifini Yükseltti
ABD'li boya üreticisi PPG, Akzo Nobel'i satın almak için yaptığı teklifi 26.9 milyar euroya yükseltti.
ABD'li boya üreticisi PPG, Akzo Nobel'i satın almak için yaptığı teklifi 26.9 milyar euroya yükseltti.
Kaynak: Dunya.com
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