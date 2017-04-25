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Ppg, Akzo Nobel İçin Teklifini Yükseltti
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Ppg, Akzo Nobel İçin Teklifini Yükseltti

ABD'li boya üreticisi PPG, Akzo Nobel'i satın almak için yaptığı teklifi 26.9 milyar euroya yükseltti.

Ppg, Akzo Nobel İçin Teklifini Yükseltti

ABD'li boya üreticisi PPG, Akzo Nobel'i satın almak için yaptığı teklifi 26.9 milyar euroya yükseltti.

Kaynak: Dunya.com

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