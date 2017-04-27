Pozitif Sahne Ekibi, Köy Okullarının İhtiyacı İçin Sahneye Çıkacak

Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan 'Pozitif Sahne' tiyatro ekibi köy okullarında yer alan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sahne alacak.



Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda hafta sonu yer alacak tiyatro için üniversite bölümünden gönüllü 20 öğrenci çocukların eğitim ve kültürüne katkı da bulunmak için sahneye çıkacaklar.



Kırşehir'de daha önceden eğitimleri olmadan bir araya gelen guruplar Kırşehir'i temsilen Maltepe Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi tarafından organize edilecek üniversiteler arası tiyatro organizasyonunda da Kırşehir'i temsil edecekler.



Kırşehir'de gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgiler veren Tiyatro Yönetmeni Uzman Mehmet Cemil Topal, "Öğrencilerimizin hiçbir eğitim alamadan gönüllü olarak böyle bir çalışma içerisinde olmaları da bizleri mutlu etti.



Köy okullarında eğitim gören çocuklarımız için çalışmalar sergiliyoruz. Tiyatro gurubumuz iki farklı üniversitenin de yapacağı etkinlikler de Kırşehir ve Ahi Evran Üniversitesini temsilen sahne alacak."dedi. - KIRŞEHİR