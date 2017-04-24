Pozantı Eski Belediye Başkanı Mustafa Çay Tahliye Oldu
Pozantı Eski Belediye Başkanı Mustafa Çay Tahliye OlduADANA - FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Pozantı Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Çay(52), tahliye oldu.
Pozantı Eski Belediye Başkanı Mustafa Çay Tahliye Oldu
ADANA - FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Pozantı Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Çay(52), tahliye oldu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve kardeşi Nurittin Çay çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmışlardı. Pozantı Belediyesine ise kayyum atanmıştı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Pozantı Eski Belediye Başkanı Mustafa Çay ve kardeşi Nurittin Çay çıkarıldıkları mahkemece tahliye edildi.
Tahliye kararının ardından Pozantı Eski Belediye Başkanı Mustafa Çay Adana'dan Kozan M Tipi Kapalı Cezaevine cezaevi aracıyla getirildi. Mustafa Çay'ın içinde olduğu cezaevi aracı cezaevine girişi sırasında alkışlarla karşılandı. Cezaevindeki tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan M Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye olan Pozantı eski belediye başkanı Mustafa Çay'ı tahliyesi sırasında MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile Çay'ın eşi Gülşen Çay, çocukları ve yakınları ile çok sayıda Pozantılı vatandaş davul ve zurna eşliğinde karşıladılar.
Mustafa Çay cezaevinden tahliyesi sonrası yapmış olduğu konuşmasında; "Pozantı'yı niye sevdiğim bir kez daha ortaya çıktı. Allah hepinizden razı olsun. Pozantı'lının kanı da temiz Çayı da temiz demiştim. Hep beraber Pozantı'ya gidiyoruz. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Canımsınız tekrar Pozantı'da yaşadığım yanlışı yaşamak istemiyorum. İnşallah Pozantı'da evimizde hep beraber kutlayacağız."dedi.
Pozantı Eski Belediye Başkanı Mustafa Çay kendini karşılamaya gelen ve yakınları Kozan M Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu bulunan kendisi ile koğuş arkadaşı olan mahkümların yakınlarına da sabırlar diledi.