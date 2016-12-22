Pozantı'da Kış - Adana

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Akdeniz Bölgesi'nde de yaşamı güçleştiriyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aladağ, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan'da çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü yerleşimlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı köy yollarında toplam 21 iş makinesiyle mücadele veriyor.



Ekipler, Kozan'ın Henüzçakırı köyünde kapanan yolu 2 saatlik çalışmayla açarak, astım krizine giren Hüseyin Mutlu'nun hastaneye ulaştırılmasını sağladı.



Kar nedeniyle Pozantı ilçe merkezindeki ulaşım da olumsuz etkilenirken, Çamlıbel, Ömerli, Yağlıtaş, Yukarı Belemedik ve Karakışlakçı mahallelerine ulaşım sağlanamıyor.



Pozantı ile Niğde'nin Ulukışla ilçesi arasında ulaşımı sağlayan D-750 Karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Aladağ ilçesinde de bazı köy yollarının yoğun kardan dolayı kapandığı, ekiplerin yolları açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.



Mersin



Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karla mücadele çalışması sürdürüyor.



Yer yer kalınlığı 1 metreyi bulan mahallelerdeki karları temizleyen ekipler, İshaklar Mahallesi'nde hasta olduğu öğrenilen bir vatandaşı da evinden alarak hastaneye nakletti.



Ekipler, acil bir durum olmadıkça vatandaşların sokağa, sürücülerin de zincirsiz ve takozsuz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.



Hatay



Hatay'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.



Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına Dörtyol ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.



Fırtına nedeniyle Sanayi Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma yapabilmem için yaklaşık 2 saatliğine yolu trafiğe kapattı.