Pozantı'da Dar Gelirli Vatandaşlara 150 Koli Yiyecek Dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanlıkları ve bağlı muhtarlıkların belirlediği yoksul vatandaşlara yiyecek kolileri dağıtıyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, son olarak Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine 150 koli yiyecek dağıttı.



Büyükşehir bünyesinde oluşturulan Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla, ihtiyaç sahiplerine şu ana kadar 10 bin koli dağıtıldığı, önümüzdeki süreçte de yardımların süreceği belirtildi.



Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri de, "Merkez ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize başvurduğunda, rutin olarak destek verilmesi gerekiyorsa, Sosyal Market'ten periyodik olarak bunu gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde ise belirlenen yoksul vatandaşlarımıza yardımı bizzat götürüyoruz. İlçelere her seferinde 150 koli gönderiyoruz. Yeniden talep olursa sayı artırılıyor. Bir seferlik yardımlarımızda isimler tutanakla belirleniyor" diye konuştu. - ADANA