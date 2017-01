Poyraz Bebek Yardım Bekliyor

Ankara'da 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı makinelere bağlı olarak yaşamını sürdüren 3 yaşındaki Poyraz Telli, hayata tutunabilmek için uzanacak bir yardım eli bekliyor.



Ankara'nın Altınova Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Aslıhan Telli'nin 33 aylık bebeği Poyraz, tıp dünyasında henüz teşhisi konulmamış bir hastalığa karşı yaşam savaşı veriyor. 4 aylıkken 21 dakika kalbi duran Poyraz bebek yapılan müdahaleler sonrası tekrar hayata döndürüldü ancak beyninde oluşan ciddi hasardan dolayı 11 ay bitkisel hayatta kaldı ve bu süreçte bir dizi ameliyat geçirdi. Küçük çocuk uyandığında hiçbir şeye tepki vermedi. Doktorlar Poyraz'ın hastalığının bir tedavisi olmadığını ve yaşamının bu şekilde devam edeceğini söylerken, aylar sonra Poyraz bebek duymaya, görmeye ve tepki vermeye başladı. Doktorlar, bebeğin terapilerinin devam ettiği sürece durumunun daha da iyiye gidebileceğini söyledi. Yaşam ünitelerine bağlı şekilde hayatını sürdüren Poyraz evden dışarı çıkartılamadığı için tedavisi evde yapılıyor. 3 yaşındaki Poyraz'ın tüm bakımını ve masraflarını 2 sene önce eşi tarafından terk edilen anne Aslıhan Telli tek başına karşılamaya çalışıyor. Bebeğinin bağlı olduğu yaşam destek ünitelerinin ve tedavi masraflarının karşılanması konusunda sıkıntı çeken anne Telli, uzanacak bir yardım eli bekliyor.



"Yetkililerden talebim sadece Poyraz'ın terapilerini sürdürebilmesi için yardım eli uzatmaları"



"Gücümün yettiği kadar mücadele ediyorum ama bir yerde tıkanıyorum" diyen anne Aslıhan Telli, "Tek başıma mücadele ediyorum. Üç tane çocuğum var, evim kira, eşim 2 sene önce bizi terk etti. Benim yetkililerden talebim sadece Poyraz'ın terapilerini sürdürebilmesi için yardım eli uzatmaları" dedi.



Anne Telli, Poyraz'ın aldığı terapilerden sonra hastalığının daha iyiye gittiğini belirterek, "Terapilere ara vermememiz gerekiyor. Poyraz hiçbir şeye tepki vermiyordu şu an her şeye tepki verir oldu. Söylediklerimizi anlıyor. Komutları algılamaya başladı, yani beyin her geçen gün daha iyiye gidiyor" dedi.



Bir iyileşme sürecinin başladığını ve hem doktorların hem de kendinin daha da umutlu olduğunu dile getiren Telli, "Biz umutluyuz. İlaç tedavisine başladık. O ilaçtan sonra Poyraz'da değişimler oldu. Bakışları daha netleşti, komutlarımızı daha net algılıyor. Biz eline bir şey verdiğimizde hadi bunu kaldır, salla dediğimizde bunları yapabiliyor. Çünkü Poyraz çok güçlü ve mücadeleci bir bebek, birçok doktor mucize bebek diye adlandırıyor. Gerçekten bizim mucizemiz Poyraz. Kimsenin başaramaz dediği şeyleri başardı. Ameliyatlar oldu. Doktorlarımızın 'kalkamaz, bunun üstesinden gelemez' dediği birçok ameliyatımız oldu ama Poyraz hepsinin üstesinden geldi" diye konuştu.



"Tek başıma kaldım"



Bebeğinin tedavisine destek olmak isteyenlere seslenen anne Telli, "İnşallah sesimizi duyan, Poyraz'ın tedavisine destek olmak isteyenler olur. Çünkü terapileri ciddi ücretler tutuyor" dedi.



Poyraz'ı hayatta tutmak için kullanılan makinelerden dolayı ayda 30-40 lira arası gelen elektrik faturasının 450-500 lira aralıklarında gelmeye başladığını belirten anne Telli, "Bu faturaları ödemekte çok zorlanıyorum. Bugüne kadar bu şartlar altında buraya kadar geldik. Poyraz'ın bu rahatsızlığından sonra babası da terk etti. Tek başıma kaldım, 3 tane çocuğum var, evim kira. Tüm bunlarla tek başına mücadele etmek gerçekten çok zor, hele bir de hasta bebeğiniz varsa bu daha da zorlaşıyor" şeklinde konuştu.



"Poyraz'ı kaderine terk etmek istemiyorum"



"Poyraz'ı kaderine terk etmemek için 2 senedir mücadele veriyorum ama ben artık tıkandım. Tedavi sürecinde ister istemez borçlandık. Ailem olsun, bizler olsun buraya kadar bu gemi geldi ama bundan sonrasında gitmiyor. Poyraz'ı kaderine terk etmek istemiyorum" ifadelerini kullanan anne Telli, Poyraz'ın tedavi masraflarına yardım edilmesini istedi. Anne Telli, şunları dile getirdi:



"Şu anda ben buradan devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Poyraz'ın tedavilerinde, terapilerinde bize yardımcı olun. İnşallah sesimizi duyarlar ve bize el uzatan olur. Gerçekten çok zor bir süreç geçiriyoruz. Bu süreçte hem maddi hem manevi çok yıprandık. Kimse istemezdi böyle bir çocuk sahibi olmak ama Rabbimin bir emaneti bana Poyraz. Ben bu emanete gücümün yettiği yere kadar sonuna kadar sahip çıkacağım." - ANKARA