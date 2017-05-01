Poyraz Bebeğin Şüpheli Ölümünde Doktor İhmali İddiası

Poyraz bebeğin şüpheli ölümünde Doktor ihmali iddiası

Adana'da kusma şikayetiyle hastaneye getirilen 6 aylık Poyraz Ekinci'nin ateş düşürücü ve ağrı kesici verildikten bir gün sonra hayatını kaybettiği ileri sürüldü ADANA - Adana'da kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 6 aylık Poyraz Ekinci'nin, ateş düşürücü ve ağrı kesici verildikten bir gün sonra hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Şehrinaz Ekici çiftinin tek çocuğu 6 aylık Poyraz Ekici, 2 gün önce kusma şikayetiyle kamuya ait bir çocuk hastanesine getirildi. İddiaya göre, Poyraz bebekle ilgilenen doktor fiziki muayenenin ardından ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaç yazarak bebeği taburcu etti. Poyraz bebek muayeneden sonraki gün ilaçları verildikten sonra hayatını kaybetti.

Poyraz bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Baba, Mahmut Ekici, çocuğunun hastalığının tespit edilememesinde doktorun ihmali bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Bir şeyi yok diye gönderdi bizi. Eğer o doktor işini ihmal etmeseydi, kan tahlili ve diğer tahlilleri yapsaydı bir şey olmayacaktı. Yetkililer kendilerini benim yerime koysunlar ona göre müdahale yapsınlar."

İlgili kamu hastanesi, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı