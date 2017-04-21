Power Mınd Programı Başlıyor

"Uluslararası Klinik çalışmalara göre;











Gerçek Başarıyı Veren Kişilik Özelliklerinizi Tanıma ve Güçlendirme,













Mutluluğunuzu, Psikolojik Gücünüzü ve Başarınızı Artıran Düşünme Modeline Sahip Olma Fırsatı"







Power Mind,











Kişilerin üretkenliğini artırır,













Realiteye uygun çözüm odaklı olmalarını sağlar,













Mutluluk kapasitelerini artırır,













Yaratıcı düşüne bilmelerine imkan verir,













İlişkilerde gözle görülür gelişme sağlar,













Psikolojik olarak çok daha güçlü olmalarına yardımcı olur ve













Her görev düzeyindeki çalışma performansını mükemmele ulaştırır.









Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Radisson Blu Hotel İstanbul



Mekan Adresi : 19 Mayıs Cad. No: 2



Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 30: 00



Kategori : POWER MIND Programı Başlıyor



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır