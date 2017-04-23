Potuk: İkinci Bayram Gibi Oldu

Fenerbahçeli Alper Potuk, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:



"Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman bayram havasında olur. İkinci bayram gibi oldu. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bugün sahaya çıktığımızda herkesin aklında skor almak vardı. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar bunun moraliyle kazanarak devam etmek istiyoruz."