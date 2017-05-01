Potada Rövanş Günü

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi play off ilk maçında Elazığ İl Özel İdare'yi İzmir'de 64-58 mağlup ederek Final Grubu için avantaj yakalayan Bornova Beckerspor, rakibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak.



Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselecek iki ekibin belli olacağı Final Grubu'na kalacağı seride Becker, bu maçı da kazanırsa tur atlayacak. Play off'taki ilk karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor'u deplasmanda 78-69 yenerek saha avantajını alan Kırçiçeği Bodrum Basketbol da yarın rövanşa çıkacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. - İzmir