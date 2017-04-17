Potada Osmangazi Rüzgarı

Osmangazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 60-37 yendi.



Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, 20'inci hafta mücadelesinde Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün oynayan Osmangazi Belediyespor, mücadeleden 23 sayı farkla 60-37'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 35'e çıkaran Osmangazi Belediyespor, puan cetvelinde 4'üncü sıradaki yerini korudu. - BURSA