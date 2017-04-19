Postacıların Yürüyüş Yarışması Kemal Sunal'ın Filmini Hatırlattı

Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması Çukurova bölge seçmelerinde 13 kadın, 50 erkek posta dağıtıcısı parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele verdi. Kıyasıya mücadelenin olduğu yürüyüş yarışması, ünlü sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın 'Postacı' filmini hatırlattı.



Bu yıl 46'ncısı düzenlenecek Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın ve erkek adayların belirlenmesi amacıyla Mersin Nevin Yanıt Atletizm Pistinde yarışma düzenlendi. 1981 yılından beri personel arasında dayanışmayı sağlamak, sportmenlik ruhunu ve davranışını kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş PTT başmüdürlüklerinden gelen posta dağıtıcıları katıldı. Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Mersin PTT Başmüdürü Mustafa Kaplan, bugün Mersin'de bölgesel elemeleri yaptıklarını kaydederek, "Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde çalışan mesai arkadaşlarımız, genellikle dağıtıcılarımız bu yıl 46.'sı düzenlenecek olan Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş yarışmasının ilk elemelerine katılacaklar. Burada 50 erkek, 13 kadın arkadaşımız mücadele verecek. Kadınlar 5 kilometre, erkekler 10 kilometre yürüyecekler. Bu elemelerin sonucunda parkuru tamamlayan, dereceye girenler Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği başka bir ilde Türkiye elemelerine katılacaklar. Orada başarılı olan arkadaşlarımız Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışmasına katılacaklar. Tabi burada esas amaç dağıtıcılar arasında sosyal dayanışmayı güçlendirmek, iş gücünü arttırmak, sportmenlik ruhunu kazandırmaktır. Birlik ve beraberliği sağlayan bu yarışma ilerleyen yıllarda da devam edecektir" dedi.



Bu yarışmanın yıllardır yapıldığını kaydeden Kaplan, "Dünyada 1972 yılından, ülkemizde de 1981 yılından itibaren bu yürüyüş yarışmaları devam etmektedir. Buraya katılan arkadaşlarımızın hepsi iddialı. Hepsinin amacı birinci olmaktır. İlk hedefleri Türkiye elemelerine katılmak oradan diğer yarışmaya katılmak. Zaten dağıtıcılar sürekli yürüyorlar çünkü dağıtımı yaya olarak yapıyorlar. O yüzden bu yürüyüşe hepsinin hazır olduğunu düşünüyorum. Ancak biz yine de yarışmalar başlamadan önce sabah ve akşam birer saat arkadaşlarımıza izin verdik ve antrenman yaptılar" diye konuştu.



15 aylık küçük Zeynep'in desteği annesini birinci yaptı



Konuşmaların ardından 13 kadın ve 50 erkek kıyasıya mücadele verdiler. Yarışmaya, kadınlar kategorisinde birinci olan Ayşe Yıldırım'ın 15 aylık kızı Zeynep damga vurdu. Yarışmanın başından sonuna kadar annesine pistin içinde sürekli destek veren ve zaman zaman de birlikte yürüyen Zeynep, renkli görüntüler oluşturdu.



Yarışmanın ardından sevincini kızıyla paylaşan Yıldırım, "Beni destekleyen ailem başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Tabi kızımın, eşimin ve annemin de burada olması bana ayrı bir güç verdi. Kızım da bazen bana eşlik etti. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. 2 yıl önce de birinci olmuştum. Geçen yıl bebekten dolayı katılamadım. Yine gururluyum. İyi hissediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN