Postacılar, Milli Takım İçin Yarıştı

BU yıl 46'ncısı düzenlenecek Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım sporcularının belirlenmesi için Antalya'da yapılan bölge yarışına, 16 kadın, 28 erkek postacı katıldı.



Türkiye genelinde 8 bölgede düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışları'nın Antalya etabı tamamlandı. 2'nci bölge olarak adlandırılan Antalya'da 16'sı kadın toplam 44 postacı Türkiye finali için ter döktü. Erkeklerin 30 tur, kadınların 22 tur yürüdüğü yarışta etapları en kısa sürede tamamlayanlar dereceye girdi.



Kadınlar grubunun birincisi, yarışı 33 dakika 38 saniyede tamamlayan 10 yıllık postacı 30 yaşındaki Şadiye Özbey oldu. 90 numara göğüs numarası ile yarışan kadın postacı, rakiplerini tek tek geride bıraktı. 2011 ve 2012 yıllarında iki kez yarıştığını bir kez de milli takıma seçildiğini anlatan Özbey, "Bir çocuk annesiyim. Hedefim milli takıma seçilmek. Bunun için çalışıyorum ve yarışıyorum" dedi. Özbey'in ardından Ayşe Çakmak ikinci, Nuray Coşkun üçüncü oldu.



Erkekler kategorisinde ise Eren Gür, yürüyüşü 56 dakika 38 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Konyaaltı PTT'de dağıtıcı olarak görev yapan Gür, yarışa iyi hazırlandığını söyledi. Birinciliği hedeflediğini ve kazandığını söyleyen Gür, "Milli takıma seçilerek ülkemi ve PTT'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi. Gür'e, en büyük desteği kendisi gibi postacı olan nişanlısı Eda Yıldırım verdi. Erkekler kategorisinde ikincilik ipini Hasan Tezcan, üçüncülüğü Yusuf Şahin göğüsledi.



Yarış sonunda yüksek tempo yürüyüşe dayanamayan bazı postacılar, sahaya uzanarak dinlendi. Kimileri arkadaşlarının uyarıları uzere yerde yatmaktan vazgeçerek yavaş tempoda soğuma yürüyüşü yaptı. - Antalya