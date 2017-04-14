Postacılar Kemal Sunal'ı Aratmadı

"46. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması" 2. bölge seçmeleri Antalya'da yağmur altında gerçekleştirildi.



100. Yıl Doğuyaka Spor Tesislerinde düzenlenen bölge seçmelerine Antalya'nın yanı sıra Denizli'den toplam 27 PTT personeli katıldı. Kemal Sunal'ın 'Postacı' filmini aratmadığı görüntülerde postacılar birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sırasında sık sık görevlilerden su alıp içen postacılar ilginç görüntüler oluşturdu. Erkekler 10 kilometre kadınlar ise 5 kilometreyi en kısa sürede bitirmek için ter döktü. Yağmura rağmen kıyasıya birbirleriyle yarışan postacılardan bazıları yarışmayı yarıda bıraktıkları görüldü. Koşu alanında belirli aralıklarla görev alan hakemler yarışmacıların, ayaklarının yerden kesmediklerini, koşmadıklarını ve dizlerini bükmediklerini takip etti. 3 uyarı alanın diskalifiye edileceği yarışmada postacılar, zorlansalarda parkuru bitirmeyi başardılar. Yarışmada erkeklerde, birinci Eren Gür (Antalya), ikinci Hasan Tezcan (Antalya), üçüncü Yusuf Şahin (Antalya) oldu. Yarışmada kadınlarda, birinci Şadiye Özbey (Antalya) ikinci Ayşe Çakmak (Denizli), üçüncü Nuray Coşkun(Antalya) oldu.



"Nişanlısıyla yarıştı"



Yarışmada birinci olan Antalya'da görevli Eren Gür, iki haftalık bir çalışmanın ardından birinci geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Geçen yıl yarışmasına rağmen derece alamadığını hatırlatan Gür, hedefinin Türkiye birincisi olmak olduğunu açıkladı. Nişanlısı Eda Yıldırım, Eren'in başarılı olacağına inandığını belirterek, "Birlikte antrenman yaptık. Ama ben dördüncü olabildim. Seneye daha çok çalışacağım" dedi.



Kadınların birincisi Antalya'dan Şadiye Özbey, 5 yıllık aradan sonra yeniden seçmelere katıldığını hatırlatarak,"Bir kez milli takıma girdim. Sonra ara verdim ama inşallah bu yıl yeniden antrenmanlara başladım. Bugün yağmura rağmen iyi yarıştım. Hedefim milli takıma seçilmek" diye konuştu.



"Türkiye elemelerine katılacaklar"



PTT Antalya Başmüdürü Ali Yazıcıoğlu, Balkan Ülkeleri 46. Dağıtıcı Yürüyüş Yarışması'nın Türkiye seçmelerine katkıda bulunmak amacıyla Antalya bölgesinde yarışma yaptıklarını söyledi. Bölgesel eleme finalinde bayanların 5 kilometre, erkeklerin 10 kilometre yürüyeceğini kaydeden Yazıcıoğlu,"Özel farklı bir alan. Parkurun çeşitli noktalarında hakemler var. Yürüyüşten koşuya geçmeme, diz bükmeme gibi kurallar var. 3 kez uyarı alan dağıtıcı arkadaşımız diskalifiye ediliyor. Burada derece elde edenler, Türkiye genelindeki seçmelere katılmaya hak kazanacak" dedi.



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