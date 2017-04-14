Postacılar Kemal Sunal'ı Aratmadı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından 47'incisi düzenlenen Postacı Yürüyüşü Balkan Turnuvası'nın bölge elemeleri Bursa'da yapıldı.



Nilüfer Deresi yürüyüş parkurunda yapılan elemelerde posta memurları kıyasıya yarıştı. Organizasyonu yerinde izleyen Bursa PTT Baş Müdürü Beytullah Baybınar,"Bu bizim öncelikle sosyal bir etkinliğimiz. Aynı zamanda direk olarak sağlıkla da alakalı bir şey. Önce sağlıklı bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz. PTT çalışanlarımız da bu toplumun önemli bir kesimini oluşturuyor. Çalışanlarımızı önce sağlıklı bir şekilde yetiştirelim çalışmalarına sağlık katalım. Spor anlamında da Türkiye'yi Balkanlara tanıtalım sevdasındayız. Türkiye'yi ve Balkanları bir tutuyoruz. Burada düzenlenen bir bölge elemesi Çanakkale, Kocaeli, Eskişehir, Bursa ve Yalova merkez çalışanlarının bir eleme turnuvası" diye konuştu.



Balkan ve Türkiye birinciliğini elinde bulunduran posta dağıtım memuru Kadir Çolak'ta "Bu spora 6 yıl önce başladım. Balkan şampiyonluğum, 3 kez Türkiye birinciliğim var. Halkımız daha çok Kemal Sunal filmlerinden biliyor postacı yürüyüşünü. Fakat bu yürüyüş olimpik bir yürüyüş. Bizim amacımız elimizden geldiğince ülkemize ve PTT'ye hizmet etmek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz dedi. Yüzün üzerinde posta dağıtım memurunun katıldığı yarışmada Postacıların yürüyüşü ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın postacı filmini bir kez daha akıllara getirdi. - BURSA