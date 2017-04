Posof'ta 4-6 Yaş Gurubu Kuran Kursunda Heyecan Devam Ediyor

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde 4-6 yaş kuran kursu ve değerler eğitimi kursu meyvelerini vermeye devam ediyor.



Posof ilçe Müftülüğüne bağlı olarak eğitime devam eden 4-6 yaş Kur an kursu öğrencileri Kuran ı kerimi ve değerler eğitimi öğrenmeye devam ediyorlar.



Kuran kursunda yapılan tören de Kuran'a geçen İbrahim Ece için özel tören yapıldı. Velilerin ve din görevlilerinin katıldığı törende heyecanlı anlar yaşandı.



Konu ile ilgili açıklama yapan ilçe Müftüsü Osman Güneş, bu yıl ilk defa eğitime başlayan öğrencilerden 6 öğrencinin Kuran okumaya başladığını, yıl sonu itibarıyla bütün öğrencilerin okumayı öğreneceklerini belirterek öğrencilerin bu kursta ana okulunda alması gereken eğitimleri de aldıklarını, bilişsel, duyuşsal ve motor gelişimi ile ilgili her türlü eğitimi alıyorlar. El becerileri çizimi, sayıları, harfleri de öğrenip ilk okula hazırlandıklarını belirtti.



"Aynı zamanda Yüce dinimizi öğrenip, Kuran okumayı, duaları ve sureleri öğreniyorlar" diyen müftü Güneş, "Gelecek yıl kursun fiziki şartlarını daha da iyileştirerek kursun daha cazip hale getirileceğini ve geleceğimizin teminatı olan ve her şeyin en güzelini hak eden öğrencilerimize en güzel hizmetleri sunmanın gayreti içinde olacağız" dedi.



Kuran okumaya geçen minik öğrenciye Kuran hediye edildi ve kurs arkadaşları da ayrı hediyeler verdiler. - ARDAHAN