Portrem Ahşapta

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Gazete, dergi, reklam panoları ve sosyal medya gibi mecralarda sık sık insan portreleriyle karşılaşıyoruz. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan eserlerin yer aldığı "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" başlıklı sergide de pek çok portre bulunuyor. Bu sergideki portreleri inceleyen çocuklar, sergi gezisinin ardından atölye çalışmasında portre fotoğraflarını çektiriyor ve bu fotoğrafları kolaj tekniği ile ahşap plaka üzerine uygulayıp boyalarla renklendiriyor.



Yaş Grubu: 7-12



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Leyla Sakpınar



İlişkili Sergi: Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar