Porto Riko'da Milyon Dolarlık Kaçak Saatler Yakalandı

SAN Porto Riko'da 2,6 milyon dolar değerinde sahte saat ele geçirildiği bildirildi.



ABD Gümrük ve Sınır Koruması, Çin'den yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 2,6 milyon dolar değerindeki 20 sahte lüks saate el konulduğunu açıkladı.



Saatlerin dünyaca ünlü markaların taklidi olduğu kaydedildi.



Ülkede son aylarda üç kez milyon dolarlık sahte mala ele konulmuştu.