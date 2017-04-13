Porto Riko Açıklarında 600 Kilo Kokain Ele Geçirildi

SAN ABD sahil güvenlik ekipleri, Orta Amerika'da yer alan Porto Riko açıklarında bir teknede büyük miktarda kokain ele geçirdi.



ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı, Karayip Denizi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekiplerinin Porto Riko'nun güney sahil şehri Salinas açıklarında bir teknede 600 kilo kokain ele geçirdiğini bildirdi.



Olayla ilgili olarak biri Dominik Cumhuriyeti diğeri Venezuela vatandaşı 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Şubat ayı sonunda yine ABD Sahil Güvenliği tarafından Karayip Denizi'nde Surinam açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki tekneye düzenlenen operasyonda 4,2 ton kokain ele geçirilmiş, operasyonda el konulan uyuşturucunun 1999'dan bu yana Atlantik bölgesinde su üzerinde ele geçirilen en büyük miktar olduğu kaydedilmişti.