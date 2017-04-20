Porto'lu Taraftarların Tezahüratı, Josef de Souza'yı Kızdırdı: Yaptıkları İğrenç

Porto ile Benfica arasında oynanan hentbol maçına, ev sahibi ekibin taraftarlarının yaptığı çirkin tezahürat damga vurdu. Portekiz'in iki ezeli rakibi arasındaki mücadele dolu tribünler önünde oynandı.

"DÜŞEN UÇAKTA KEŞKE BENFICA OLSAYDI"

Portolu taraftarlar, rakiplerine duydukları nefreti, tartışma yaratan bir şekilde dışavurdu. Tribünlerden "Chapecoense uçağında keşke Benfica olsaydı" şeklinde tezahüratlar yapıldı. Hatırlanacağı üzere Brezilya ekibini taşıyan uçak geçtiğimiz aylarda Kolombiya'da düşmüş, neredeyse tüm takım hayatını kaybetmişti.

BREZİLYA'YA ARAYIP ÖZÜR DİLEDİLER

Porto Kulübü taraftarının imza attığı hareket nedeniyle, Chapecoenseli yetkilileri arayarak özür diledi. Fenerbahçeli Josef de Souza da yaşananlara tepki gösterdi. 2010-12 arası dönemde Portekiz ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"KULÜPLE İLİŞKİLERİ KESİLSİN"

"Portolu bu taraftarlar midemi bulandırıyor. Bu yaptıkları utanç verici ve iğrenç bir şey. Benim Porto Kulübü ve taraftarlarıyla özel bir bağım var. Ancak yaptıkları bu tezahüratla ilgili hissettiğim tek şey tiksinme oldu. Bu grubun kulüple ilişkisini kesmek lazım."

(Skorer)