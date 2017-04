Fransızlar'ın "sahnenin virtüözü" olarak adlandırdığı Ana Lains, Portekiz Geceleri için bir hafta boyunca St Regis İstanbul'da olacak.



Portekiz'in geleneksek müzik kültürünü oluşturan, UNESCO'nun Dünyanın Eşsiz Kültürel Mirası listesinde yer alan Fado, balıkçı, denizci olan sevgililerini, eşlerini denize uğurlayan ve onların geri dönmesini umutla bekleyen 19. yüzyıl Portekiz kadınlarının ağıtıdır.



Portekiz, Alentejo doğumlu ünlü Şef Miguel Paulino'nun tamamen yerel mutfağından oluşan menüsüne Portekiz'in üzüm bağlarından özel lezzetler eşlik edecek, muhteşem bir Portekiz deneyimi yaşamak için yerinizi ayırtmayı unutmayın.



Etkinlik 19: 30 - 23: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.



Fado Müzik; 20: 30 - 20: 50, 21: 30 - 21: 50, 22: 30 - 22: 50 zaman dilimlerinde 20'şer dakikalık 3 set olarak gerçekleşecektir.



İkram bulunan bilet kategorisine "Portekiz bağlarının eşsiz lezzetleri" dahildir



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : The St. Regis Istanbul



Mekan Adresi : Mim Kemal Öke Cad. No: 35



Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Portekiz Ruhu - 28 Nisan



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır