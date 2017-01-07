Portekiz'in Eski Cumhurbaşkanı Mario Soares Hayatını Kaybetti





Portekiz'in eski Cumhurbaşkanı Mario Soares 92 yaşında hayatını kaybetti. Soares, aralık ayından bu yana Lizbon'da bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.



Karanfil Devrimi'nden sonra Portekiz Sosyalist Partisi'ni kuran Mario Soares'in eşi Maria Barroso da geçtiğimiz sene 90 yaşında ölmüştü.



Portekiz'de "demokrasinin babası" olarak kabul sosyalist Mario Soares, 1986-1996 yılları arasında iki dönem, Portekiz Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.



Soares, Lizbon Üniversitesi'nde tarih, felsefe ve hukuk eğitimi almıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: hayatını Cumhurbaşkanı Ölüm Soares Portekizin Portekiz eski Mario kaybetti Gepost: 07 januari 2017