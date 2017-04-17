Portekiz'de Uçak Otoparka Düştü
Portekiz'de, 4 kişiyi taşıyan Piper PA-31T tipi uçak Cascais kentindeki bir süpermarketin otoparkına düştü.
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