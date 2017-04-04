Portekiz'de Hava Fişek Fabrikasında Patlama

Portekiz'in kuzeyinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, Sivil Savunma Hizmetleri ve polis yetkilileri medyaya ülkenin kuzeyindeki Lamego kentinde bulunan Avoes köyünde bir aileye ait havai fişek fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.



Yetkililer, patlamada aileden 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de halen kayıp olduğunu bildirdi.